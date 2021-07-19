Для представления информации о товарах, услугах, бренде, мероприятии подходит сити-формат – реклама в световых коробах размером 1,2х1,8 м, установленных на улицах – там, где их увидит максимальное количество потенциальных клиентов. Агентство Amedia оказывает услуги размещения рекламной информации в формате Сити в разных районах СПб.

Особенности city-форматов

Это световой короб для размещения рекламной информации с одной или двух сторон с внутренней светодиодной подсветкой. Имеет стандартные размеры и прямоугольную форму с подставкой, чтобы рекламу хорошо видели пешеходы и водители.

Компактные щиты с баннером и подсветкой устанавливают чаще всего на остановках общественного транспорта, в местах большого потока людей. Рекламная вывеска располагается на уровне глаз, так что прохожий в любом случае обратит на неё внимание.

Изготовленная в формате Сити наружная реклама хорошо смотрится на улицах города, вписывается в ландшафт, не выглядит чужеродной или навязчивой. Изображение подсвечивается изнутри, то есть реклама работает круглосуточно.

Щиты такого вида бывают односторонними, но чаще они двусторонние – баннеры размещаются так, чтобы из видели люди, идущие в обоих направлениях.

Сити-формат – наружная реклама с высокой эффективностью. Такие конструкции используют для доведения до клиентов информации разного предназначения. Плюсы использования этих рекламных носителей очевидны:

компактность, возможность установки в местах, где другие виды носителей поставить нельзя;

доступность для аудитории: изображение на уровне глаз, оно хорошо читается, заметно, привлекает внимание;

подсветка делат изображения видимыми в любое время суток и при любых погодных условиях;

конструкция устойчива, защищена от вандалов, погодных, механических воздействий, сохраняет баннер в течение долгого времени.

Реклама на ситиформатах в СПб

При всех преимуществах стоимость размещения доступна и позволяет провести эффективную рекламную кампанию в разных районах города.

В нашей омпании можно заказать сити-формат 1,2х1,8 для представления информации о вашем бренде, услуге, мероприятии, товаре недорого. Предлагаем купить рекламное поле там, где оно сработает лучше всего. Мы анализируем трафик и охваты, так что предлагаем рекламные площади с учетом целей вашей кампании.